Sì al Vaccino Covid per Natale, l’agenzia europea deciderà il 21 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Nel giorno del balletto delle date prima la fuga in avanti di Bild, poi la smentita e ora la notizia di un anticipo ancora più consistente Leggi su lastampa (Di martedì 15 dicembre 2020) Nel giorno del balletto delle date prima la fuga in avanti di Bild, poi la smentita e ora la notizia di un anticipo ancora più consistente

ladyonorato : Sul vaccino anti Covid mi pare il minimo chiedere trasparenza, sicurezza e responsabilità delle case farmaceutiche… - RobertoBurioni : Il nuovo vaccino contro COVID-19 spiegato nei dettagli, per chi si è perso la 'lezione' di ieri sera. E ora nessun… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, se lo rifiuti e ti ammali dovrai pagarti le cure: la proposta di San Marino - riktroiani : ++ #Vaccino anti-#Covid, l’#Ema: riunione anticipata al 21 dicembre per decidere sul via libera a Pfizer.… - Silvia_Brazz : Cit: 'A smorzare gli entusiasmi sul vaccino anti-Covid-19 non è il popolo dei NOVAX, ma gli studi scientifici non s… -