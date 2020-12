Shawn Mendes vittima di bulli omofobi già da piccolo: “Deriso per la mia voce e gli atteggiamenti femminili” (Di martedì 15 dicembre 2020) Niente da fare, i rumor sulla sua presunta omosessualità continuano a perseguitare Shawn Mendes. Dopo aver parlato di queste voci in un’intervista rilasciata al The Guardian, il cantante canadese l’ha fatto anche in un recente podcast di Dax Shepard. “Continuano a chiedermelo. Però posso dire che per me è frustrante soprattutto perché ho degli amici molto cari che sono omosessuali e non riescono ancora a dichiararsi. Quindi provo rabbia soprattutto per loro. Se fossi gay starei bene, non fingerei mai. Diciamolo chiaro che non c’è nulla di sbagliato nell’essere gay, però non lo sono e quindi non posso fare coming out. Ho anche paura a rispondere a queste domande che mi fanno. Su certi temi delicati è facile sbagliare e farsi scappare una frase non giusta. Cose che possono essere fraintese. Posso causare dolore se non sto attento alle cose che ... Leggi su biccy (Di martedì 15 dicembre 2020) Niente da fare, i rumor sulla sua presunta omosessualità continuano a perseguitare. Dopo aver parlato di queste voci in un’intervista rilasciata al The Guardian, il cantante canadese l’ha fatto anche in un recente podcast di Dax Shepard. “Continuano a chiedermelo. Però posso dire che per me è frustrante soprattutto perché ho degli amici molto cari che sono omosessuali e non riescono ancora a dichiararsi. Quindi provo rabbia soprattutto per loro. Se fossi gay starei bene, non fingerei mai. Diciamolo chiaro che non c’è nulla di sbagliato nell’essere gay, però non lo sono e quindi non posso fare coming out. Ho anche paura a rispondere a queste domande che mi fanno. Su certi temi delicati è facile sbagliare e farsi scappare una frase non giusta. Cose che possono essere fraintese. Posso causare dolore se non sto attento alle cose che ...

Ultime Notizie dalla rete : Shawn Mendes Sam Smith ci ricorda che "stiamo tutti imparando", dopo che Shawn Mendes ha sbagliato pronome MTV.IT Shawn Mendes si scusa con Sam Smith per aver usato il pronome “lui”

Shawn Mendes ha chiesto scusa a Sam Smith dopo aver usato il pronome lui per presentarl* a un evento. Ecco tutto ciò che è successo. Shawn Mendes si scusa con Sam Smith per aver “sbagliato pronome”

Rivolgendosi a Sam Smith, Shawn Mendes ha usato un pronome maschile, non rispettando dunque il volere del cantante di «Stay with Me» che, recentemente, ha dichiarato di preferire il pronome «loro» a « ... Shawn Mendes ha chiesto scusa a Sam Smith dopo aver usato il pronome lui per presentarl* a un evento. Ecco tutto ciò che è successo.Rivolgendosi a Sam Smith, Shawn Mendes ha usato un pronome maschile, non rispettando dunque il volere del cantante di «Stay with Me» che, recentemente, ha dichiarato di preferire il pronome «loro» a « ...