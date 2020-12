Serie C, girone C: Marconi salta la Vibonese, il Bari perde un big per la sfida contro il Palermo (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Palermo perde Ivan Marconi in vista della trasferta di Vibo Valentia contro la Vibonese.Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 14 e 15 Dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVEMONTALTO ADRIANO (Bari)perché posizionato in panchina dopo la sostituzione assumeva un comportamento offensivo verso l'arbitro (r.IV uff., calc.sost).BUSCHIAZZO MOREL FABRIZIO (CASERTANA) perché colpiva un avversario con una manata al volto a gioco fermo.SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVACREMONA LUCA (FERMANA)perché da calciatore di riserva, durante la fase di riscaldamento, calciava con vigoria sproporzionata un pallone verso un ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) IlIvanin vista della trasferta di Vibo Valentiala.Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 14 e 15 Dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVEMONTALTO ADRIANO ()perché posizionato in panchina dopo la sostituzione assumeva un comportamento offensivo verso l'arbitro (r.IV uff., calc.sost).BUSCHIAZZO MOREL FABRIZIO (CASERTANA) perché colpiva un avversario con una manata al volto a gioco fermo.SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVACREMONA LUCA (FERMANA)perché da calciatore di riserva, durante la fase di riscaldamento, calciava con vigoria sproporzionata un pallone verso un ...

