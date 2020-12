Serie B 2020/2021, Empoli in testa: la Salernitana rallenta, Monza show (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un ricco martedì di gol ed emozioni per quanto riguarda la dodicesima giornata del campionato di Serie B. L’Empoli vola in testa alla classifica sfruttando il pareggio della Salernitana contro il Lecce. Al ‘Castellani’ basta un gran gol di Leo Stulac (1-0) per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo e superare di misura la Cremonese. Empoli che agguanta il comando delle operazioni davanti agli uomini di Castori che invece rallentano contro i pugliesi: Mancosu risponde a Capezzi, finisce 1-1. Pareggio per 1-1 anche tra Pordenone e Brescia: Diaw la sblocca nei primi minuti per i padroni di casa, poi nella ripresa Spalek fissa lo score conclusivo. Torregrossa e compagni rimangono a metà classifica con 14 punti. L’anticipo odierno ha invece visto trionfare il Frosinone per 2-1 sul ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un ricco martedì di gol ed emozioni per quanto riguarda la dodicesima giornata del campionato diB. L’vola inalla classifica sfruttando il pareggio dellacontro il Lecce. Al ‘Castellani’ basta un gran gol di Leo Stulac (1-0) per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo e superare di misura la Cremonese.che agguanta il comando delle operazioni davanti agli uomini di Castori che inveceno contro i pugliesi: Mancosu risponde a Capezzi, finisce 1-1. Pareggio per 1-1 anche tra Pordenone e Brescia: Diaw la sblocca nei primi minuti per i padroni di casa, poi nella ripresa Spalek fissa lo score conclusivo. Torregrossa e compagni rimangono a metà classifica con 14 punti. L’anticipo odierno ha invece visto trionfare il Frosinone per 2-1 sul ...

