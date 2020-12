Serie B, 12^ giornata: delude la Salernitana, Stulac regala all’Empoli la vetta. La classifica aggiornata (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è concluso questa sera il dodicesimo turno di Serie B.Dopo gli anticipi Reggina-Venezia e Reggiana-Frosinone, sono state 16 le squadre della categoria impegnate nel turno infrasettimanale spalmato tra ieri e oggi. La 12^ giornata si è aperta con il match dell'Oreste Granillo e si è conclusa questa sera con le 8 sfide andate in scena alle 21:00 in cui non sono mancati gol ed emozioni. E' terminata con il risultato di 2-0 il match tra Cittadella e Vicenza, decisa dalle reti di D'Urso, Adorni e Gargiulo. Solo un pareggio a reti bianche, invece, per Spal-Chievo e Pisa Pescara. Colpo del Cosenza che piega in casa l'Ascoli con il risultato di 0-3. Successo anche per l'Empoli che torna a vincere tra le mura di casa grazie alla rete di Stulac, conquistando così la vetta della classifica. Non vanno oltre ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è concluso questa sera il dodicesimo turno diB.Dopo gli anticipi Reggina-Venezia e Reggiana-Frosinone, sono state 16 le squadre della categoria impegnate nel turno infrasettimanale spalmato tra ieri e oggi. La 12^si è aperta con il match dell'Oreste Granillo e si è conclusa questa sera con le 8 sfide andate in scena alle 21:00 in cui non sono mancati gol ed emozioni. E' terminata con il risultato di 2-0 il match tra Cittadella e Vicenza, decisa dalle reti di D'Urso, Adorni e Gargiulo. Solo un pareggio a reti bianche, invece, per Spal-Chievo e Pisa Pescara. Colpo del Cosenza che piega in casa l'Ascoli con il risultato di 0-3. Successo anche per l'Empoli che torna a vincere tra le mura di casa grazie alla rete di, conquistando così ladella. Non vanno oltre ...

