Serie A ultime dai campi LIVE | Mancini e Caputo | chi si rivede

(Di martedì 15 dicembre 2020)A,daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti daidelle 20 squadre diA: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Ancora a parte Ilicic, mentre Miranchuk ha finalmente svolto il primo allenamento insieme ai compagni.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Caldara, Pasalic, Ilicic. BENEVENTO – La Giornata: Sanniti stasera in campo per l’anticipo dell’Olimpico contro la Lazio.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, ...