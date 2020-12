Serie A | Udinese-Crotone | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

(Di martedì 15 dicembre 2020) Queste ledimatch che aprirà il turno infrasettimanale diA alle 18.30:: (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelar; Pussetto, Nestorovski.: (3-4-1-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Simy, Riviere.Gotti perde Nuytinck (dentro Becao), lancia Molina e punta su Nestorovski accanto a Pussetto. Stroppa privo dello squalificato Magallan: Cuomo e Golemic in difesa, davanti gioca Riviere. Diretta alle 18.30 su Sky SportA e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD ITA Sport Press.