Serie A, l'annuncio di Spadafora sulla riapertura degli stadi

Vincenzo Spadafora ha parlato della riapertura degli stadi durante il suo intervento alla "Gazzetta Awards". Il Ministro ha confermato che tutti gli esponenti politici stanno discutendo per portare nuovamente la gente allo stadio ma servirà ancora del tempo. Una risposta fondamentale sarà data sicuramente dall'arrivo, prevista per le prime settimane di gennaio, del vaccino per il Covid-19.

Serie A: le parole di Spadafora

Purtroppo dovremmo ancora attendere, i dati non ci consentono ancora di riapertura degli stadi, anche se questo è l'auspicio di milioni di italiani. Dobbiamo farlo in sicurezza il prima possibile. Stiamo lavorando con il CTS, non dò annunci ma stiamo lavorando per la riapertura

