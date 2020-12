Serie A: Il Milan pensa alla fuga, Inter e Juve all’esame Napoli e Atalanta (Di martedì 15 dicembre 2020) Un infrasettimanale pieno di insidie, con due big match di alto livello.La Serie A torna in campo tra martedì e giovedì, nel terz’ultimo turno prima di Natale, e offre subito delle sfide imperdibili. In primis Juventus-Atalanta, che può già rappresentare una gara spartiacque nel campionato di entrambe.Dall’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Dea, la Juve è l’unica squadra affrontata almeno due volte contro cui i bergamaschi non hanno trovato la vittoria in Serie A (cinque pareggi e tre sconfitte nel parziale). Precedenti sfavorevoli, ma la consapevolezza di arrivare allo scontro diretto in un momento simile: gli indici mostrano un leggero vantaggio tecnico per i bergamaschi (IET + 0,7%) ed uno stato di forma fisica leggermente superiore per la squadra di Pirlo (IEF +0,9%).La ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Un infrasettimanale pieno di insidie, con due big match di alto livello.LaA torna in campo tra martedì e giovedì, nel terz’ultimo turno prima di Natale, e offre subito delle sfide imperdibili. In primisntus-, che può già rappresentare una gara spartiacque nel campionato di entrambe.Dall’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Dea, laè l’unica squadra affrontata almeno due volte contro cui i bergamaschi non hanno trovato la vittoria inA (cinque pareggi e tre sconfitte nel parziale). Precedenti sfavorevoli, ma la consapevolezza di arrivare allo scontro diretto in un momento simile: gli indici mostrano un leggero vantaggio tecnico per i bergamaschi (IET + 0,7%) ed uno stato di forma fisica leggermente superiore per la squadra di Pirlo (IEF +0,9%).La ...

