(Di martedì 15 dicembre 2020) Nella prima sfida tra fratelliallenatori die Lazio è uscito fuori un pareggio salomonico. E' stato un 1-1 combattuto con le due squadre che sono andate vicine alla vittoria ripetutamente. A passare in vantaggio nel primo tempo è stata la compagine capitolina di Simoneche conha spedito al 25' il pallone alle spalle di Montipò. Proprio all'ultimo minuto del primo tempo arriva il pareggio delconche di sinistro, al volo, batte Reina e fa felice il tecnico Pippo. Nella ripresa match in bilico fino alla fine con i padroni di casa campani vicini al gol con Improta. Espulsoper fallo sunei minuti di recupero. Bene ilal ...

idextratime : Full Time | Serie A Benevento 1-1 Lazio ? Schiattarella 45' - ? Immobile 25' Derby Inzaghi berakhir sama kuat - Sport_Mediaset : #SerieA, #BeneventoLazio 1-1: finisce con un pari il derby degli #Inzaghi. Si decide tutto nei primi 45':… - ItaSportPress : Serie A, il derby degli Inzaghi finisce 1-1. La sblocca Immobile poi il Benevento pareggia con Schiattarella -… - PEFIORENTINA : Serie B 50mins Cittadella 1 ( D’Urso) Vicenza 0 Local Derby - UgoBaroni : RT @CorSport: ?? #BeneventoLazio LIVE 20.45: il derby degli #Inzaghi, le formazioni ufficiali ?? -

