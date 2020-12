“Senza norvegesi non c’è spettacolo! L’Italia a Davos? Si poteva fare di più” ‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo un weekend di pausa obbligata, la Coppa del Mondo di sci di fondo è ricominciata da Davos. Almeno nominalmente, perché il campo partenti della tappa elvetica non era certo degno del massimo circuito, ma assomigliava più a quello di un’Opa Cup rinforzata. Infatti l’asSenza di Norvegia, Svezia e Finlandia ha depauperato oltremodo la qualità media dei partecipanti, nonché lo spettacolo offerto dalle competizioni. Quantomeno L’Italia è riuscita a togliersi qualche soddisfazione. Merito soprattutto di Federico Pellegrino, che Senza i norvegesi è tornato al successo dopo quasi due anni di digiuno. Andiamo dunque ad analizzare i temi proposti dal massimo circuito nella terza puntata stagionale de “L’ululato del Bubo”, la rubrica di approfondimento tenuta in compagnia del campione olimpico ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo un weekend di pausa obbligata, la Coppa del Mondo di sci di fondo è ricominciata da. Almeno nominalmente, perché il campo partenti della tappa elvetica non era certo degno del massimo circuito, ma assomigliava più a quello di un’Opa Cup rinforzata. Infatti l’asdi Norvegia, Svezia e Finlandia ha depauperato oltremodo la qualità media dei partecipanti, nonché lo spettacolo offerto dalle competizioni. Quantomenoè riuscita a togliersi qualche soddisfazione. Merito soprattutto di Federico Pellegrino, cheè tornato al successo dopo quasi due anni di digiuno. Andiamo dunque ad analizzare i temi proposti dal massimo circuito nella terza puntata stagionale de “L’ululato del Bubo”, la rubrica di approfondimento tenuta in compagnia del campione olimpico ...

