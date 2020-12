Sempre più vecchi e sempre di meno, il censimento Istat: “Il 50% degli italiani ha al massimo la licenza elementare” (Di martedì 15 dicembre 2020) Calano i residenti e aumentano gli stranieri, si innalza ancora l’età media. Il censimento Istat con i dati definitivi restituisce questa prima immagine del nostro Paese in cui la metà della popolazione non è andata oltre l’istruzione delle scuole medie. A fine 2019 – si legge nel documento – i cittadini censiti ammontavano a 59.641.488, circa 175mila persone in meno rispetto al 31 dicembre 2018, pari a -0,3% . Un dato che risulta sostanzialmente stabile nel confronto con il 2011 (anno dell’ultimo censimento di tipo tradizionale), quando si contarono 59.433.744 residenti (+0,3%, per un totale di +207.744 individui). Rispetto al 2011, i residenti diminuiscono nell’Italia meridionale e nelle Isole (-1,9% e -2,3%), e aumentano nell’Italia centrale (+2%) e in entrambe le ripartizioni del Nord. L’età media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Calano i residenti e aumentano gli stranieri, si innalza ancora l’età media. Ilcon i dati definitivi restituisce questa prima immagine del nostro Paese in cui la metà della popolazione non è andata oltre l’istruzione delle scuole medie. A fine 2019 – si legge nel documento – i cittadini censiti ammontavano a 59.641.488, circa 175mila persone inrispetto al 31 dicembre 2018, pari a -0,3% . Un dato che risulta sostanzialmente stabile nel confronto con il 2011 (anno dell’ultimodi tipo tradizionale), quando si contarono 59.433.744 residenti (+0,3%, per un totale di +207.744 individui). Rispetto al 2011, i residenti diminuiscono nell’Italia meridionale e nelle Isole (-1,9% e -2,3%), e aumentano nell’Italia centrale (+2%) e in entrambe le ripartizioni del Nord. L’età media ...

