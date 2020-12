Selvaggia Roma replica alle accuse di Chiofalo e fa una rivelazione: al GF accadrà una cosa mai vista prima (Di martedì 15 dicembre 2020) Selvaggia Roma al GF Vip è durata quanto un gatto in tangenziale, ma è comunque riuscita a lasciare il segno. Non solo la litigata epica con la Gregoraci, l’influencer ha fatto discutere anche nei salotti televisivi. Francesco Chiofalo le ha dato della bugiarda, rivelando che avrebbe mentito sul tentativo di suicidio e anche sul rapporto burrascoso con il padre. Selvaggiona in un’intervista rilasciata ad Adnkronos ha risposto al suo ex, spiegando di non aver mai inventato nulla al GF Vip. “Non ho rapporti con mio padre da quando avevo 15 anni quella foto che ha mostrato Chiofalo risale al 2019, era il compleanno di mio fratello e lui mi pregò di andarci nonostante ci fosse mio padre e così feci. C’ho sempre litigato non mi ha mai mantenuto e una volta mi disse: ‘tu non sei più mia figlia’. ... Leggi su biccy (Di martedì 15 dicembre 2020)al GF Vip è durata quanto un gatto in tangenziale, ma è comunque riuscita a lasciare il segno. Non solo la litigata epica con la Gregoraci, l’influencer ha fatto discutere anche nei salotti televisivi. Francescole ha dato della bugiarda, rivelando che avrebbe mentito sul tentativo di suicidio e anche sul rapporto burrascoso con il padre. Selvaggiona in un’interrilasciata ad Adnkronos ha risposto al suo ex, spiegando di non aver mai inventato nulla al GF Vip. “Non ho rapporti con mio padre da quando avevo 15 anni quella foto che ha mostratorisale al 2019, era il compleanno di mio fratello e lui mi pregò di andarci nonostante ci fosse mio padre e così feci. C’ho sempre litigato non mi ha mai mantenuto e una volta mi disse: ‘tu non sei più mia figlia’. ...

