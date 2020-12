Selvaggia Roma nel caos, Francesco Chiofalo porta le prove delle sue bugie sul padre (VIDEO) (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella puntata di Live non è la D’Urso del 13 dicembre, Francesco Chiofalo è stato tra gli ospiti della conduttrice ed ha portato le prove delle presunte bugie raccontate da Selvaggia Roma al GF Vip. La ragazza ha raccontato di essere stata abbandonata dal padre quando aveva 15 anni. Il suo ex fidanzato, però, ha categoricamente smentito tale versione dei fatti ed ha deciso di portare anche le prove delle sue affermazioni. Nel dettaglio, ha mostrato uno scatto che ritrae Selvaggia e suo padre serenamente insieme. La conduttrice e tutti gli opinionisti sono rimasti basiti. Il dramma di Selvaggia Roma e la smentita di ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella puntata di Live non è la D’Urso del 13 dicembre,è stato tra gli ospiti della conduttrice ed hato lepresunteraccontate daal GF Vip. La ragazza ha raccontato di essere stata abbandonata dalquando aveva 15 anni. Il suo ex fidanzato, però, ha categoricamente smentito tale versione dei fatti ed ha deciso dire anche lesue affermazioni. Nel dettaglio, ha mostrato uno scatto che ritraee suoserenamente insieme. La conduttrice e tutti gli opinionisti sono rimasti basiti. Il dramma die la smentita di ...

