Select | l’aperitivo veneziano che celebra il passato e il futuro

(Di martedì 15 dicembre 2020) Unico e inimitabile come la città lagunare, Select, l’icona dell’aperitivo a Venezia, compie 100 anni.1920 – 2020: un secolo di successi da festeggiare nel luogo della sua nascita, nel Sestriere di Castello, avvenuta nel primo dopoguerra grazie alla creatività di Mario e Vittorio Pilla, imprenditori bolognesi che fondano in laguna la Fratelli Pilla & C., società specializzata nella produzione di liquori. Una scelta non casuale, perché la città della Serenissima rappresentava da secoli una porta aperta verso l’Oriente, centro di scambio delle erbe aromatiche e soprattutto delle spezie. Anche la scelta del suo nome è «eccezionale»: pare che sia stato Gabriele D’Annunzio, durante una cena sul Canale della Giudecca per la Festa del Redentore, a coniare di getto il nome Select, forma tronca del latino Selectus che significa selezionato, scelto, in questo caso «la sua scelta preferita». ?