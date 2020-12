“Sei sempre il suo supereroe…”. GF Vip, la sorpresa a Pierpaolo Petrelli. E lui scoppia a piangere: cosa è successo (Di martedì 15 dicembre 2020) Questa puntata del GF Vip è stata particolarmente emozionante per Pierpaolo Pretelli. Difatti quest’ultimo si è dapprima confrontato con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, e successivamente ha avuto modo di incontrare la sua ex compagna Ariadna Romero. Quest’ultima gli ha ovviamente parlato del loro figlio, cogliendo l’occasione per mostrargli un video in cui è impegnato a fare l’albero di Natale. E a quel punto Pierpaolo Pretelli è scoppiato a piangere al GF Vip, non facendo mistero di essere davvero felice nel rivedere il suo bambino così sereno nonostante la sua lontananza: “Non me l’aspettavo…” Ariadna Romero è quindi intervenuta rassicurandolo di essere il pensiero fisso del loro bambino: “Sei sempre il suo supereroe…”.



