Scuola, dopo 17 anni torna il concorso per gli insegnanti di religione. Ed è già polemica (Di martedì 15 dicembre 2020) Accordo tra il MInistero dell'Istruzione e la Cei, ma la selezione sarà su titoli ed esami. I precari storici così rischiano di essere penalizzati Leggi su repubblica (Di martedì 15 dicembre 2020) Accordo tra il MInistero dell'Istruzione e la Cei, ma la selezione sarà su titoli ed esami. I precari storici così rischiano di essere penalizzati

oss_romano : #15novembre #rassegnastampa Dispersi 400 ragazzi in #Nigeria dopo l’attacco armato a una scuola. Gli studenti sono… - RomanoAng : RT @oss_romano: #15novembre #rassegnastampa Dispersi 400 ragazzi in #Nigeria dopo l’attacco armato a una scuola. Gli studenti sono fuggiti… - StraNotizie : Scuola, dopo 17 anni torna il concorso per gli insegnanti di religione. Ed è già polemica - cronaca_news : Scuola, dopo 17 anni torna il concorso per gli insegnanti di religione. Ed è già polemica - Caramel89409333 : RT @danieledv79: @SerenellaRaimo1 @NestSilvia #TitoloV 'Ma se il premier invia al presidente della Conferenza Stato-Regioni la bozza del Dp… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dopo Cuzzupi (UGL): “Se non si torna a scuola dopo le Feste sarebbe un fallimento della politica” Orizzonte Scuola Pensioni Scuola 2021: ecco i numeri delle domande per Docenti e Personale ATA

Dopo la raccolta delle richiesta di pensionamento dei tanti insegnanti che hanno chiesto di andare in pensione anche con Quota 100 si accerta che tanti saranno i posti vacanti da riempire. Con molta p ... Nonantola «Gravi danni a edifici pubblici e scuole» Già richiesti oltre 5 milioni di contributi

L’anticipazione sulle cifre del sindaco Nannetti. Oggi i Comuni alluvionati presenteranno gli incartamenti in Regione ... Dopo la raccolta delle richiesta di pensionamento dei tanti insegnanti che hanno chiesto di andare in pensione anche con Quota 100 si accerta che tanti saranno i posti vacanti da riempire. Con molta p ...L’anticipazione sulle cifre del sindaco Nannetti. Oggi i Comuni alluvionati presenteranno gli incartamenti in Regione ...