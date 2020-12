Sci Alpino, rottura del legamento del ginocchio sinistro per Andrea Ballerin: stagione finita (Di martedì 15 dicembre 2020) La sfortuna non accenna a lasciar tregua ad Andrea Ballerin. Lo sciatore, alfiere delle Fiamme Oro, dovrà rimanere lontano dalle piste da sci per diverso tempo a causa della rottura del legamento del ginocchio sinistro. Una vera disfatta per l’azzurro che il 12 ottobre del 2019 si era infortunato al ginocchio destro procurandosi una lesione al collaterale mediale. Questa per lui doveva essere la stagione della rinascita, con il focus di Ballerin sulla Coppa Europa magari l’obiettivo di tornare in Coppa del Mondo. Purtroppo nulla di tutto questo accadrà. E’ stato lo stesso sfortunato sciatore ad annunciare l’infortunio con un messaggio pubblicato sui social. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) La sfortuna non accenna a lasciar tregua ad. Lo sciatore, alfiere delle Fiamme Oro, dovrà rimanere lontano dalle piste da sci per diverso tempo a causa delladeldel. Una vera disfatta per l’azzurro che il 12 ottobre del 2019 si era infortunato aldestro procurandosi una lesione al collaterale mediale. Questa per lui doveva essere ladella rinascita, con il focus disulla Coppa Europa magari l’obiettivo di tornare in Coppa del Mondo. Purtroppo nulla di tutto questo accadrà. E’ stato lo stesso sfortunato sciatore ad annunciare l’infortunio con un messaggio pubblicato sui social. Visualizza questo post su Instagram Un ...

