Sci alpino, otto azzurri convocati per la 'Saslong': presente Paris

Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato otto azzurri per la due giorni di gare velocità sulla 'Saslong' della Val Gardena. Venerdì alle ore 11:45 e sabato allo stesso orario sono in programma un supergigante e una discesa libera che saranno anticipati dai due allenamenti ufficiali. Alle gare prenderanno parte Emanuele Buzzi, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Davide Cazzaniga, Guglielmo Bosca, Florian Schieder e Riccardo Tonetti. Sulla Saslong l'Italia storicamente vanta una vittoria in supergigante e tre vittorie in discesa: fra gli azzurri in attività da annotare i podi di Innerhofer (2018), Paris (2014) e Marsaglia (2012).

