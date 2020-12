Sci alpino | la nuova vita in tribunale di Merighetti e Fanchini dopo il ritiro

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020)l’addio alle competizioni internazionali, per Danielae Nadiaè iniziata lalo sport. Non si sono prese nemmeno un attimo di pausa però. Infatti, sono entrate in forza alla Guardia di Finanza come appuntate scelte in. Mentreè in servizio alla Procura Generale,invece ha il compito tradurre dal dialetto bresciano all’italiano le intercettazioni ambientali e telefoniche. Una grossa mano per magistrati e avvocati non bresciani che li aiuta a districarsi tra le parole dialettali più strette. La campionessa camuna di Montecampione del resto è sempre stata orgogliosa della sua terra e il dialetto lo mastica senza paura di errori. Adesso anche per lavoro. Siamo pronti a non vederle più con la ...