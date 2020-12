Sci Alpino, Coppa del Mondo: otto le convocate dell’Italia per le gare di velocità a Val d’Isère (Di martedì 15 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di sci Alpino al femminile si sposta a Val d’Isère per una tre giorni dedicata alle gare veloci. In casa Italia c’è grande attesa per quel che potranno fare Sofia Goggia e Federica Brignone che tante gioie ci hanno regalato negli anni scorsi. Curiosità anche per le prestazioni di Marta Bassino che, nonostante il fisico non proprio adatto alla velocità, in superG ha dimostrato di poter far bene. Ad aprire il programma, venerdì 18 e sabato 19, due discese libere mentre domenica 20 dicembre si disputerà il superG. Le convocate per le gare sulla pista di Oreiller-Killy sono: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e Verena Gasslitter. Sulla Oreiller-Killy l’Italia ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Ladeldi scial femminile si sposta a Valper una tre giorni dedicata alleveloci. In casa Italia c’è grande attesa per quel che potranno fare Sofia Goggia e Federica Brignone che tante gioie ci hanno regalato negli anni scorsi. Curiosità anche per le prestazioni di Marta Bassino che, nonostante il fisico non proprio adatto alla, in superG ha dimostrato di poter far bene. Ad aprire il programma, venerdì 18 e sabato 19, due discese libere mentre domenica 20 dicembre si disputerà il superG. Leper lesulla pista di Oreiller-Killy sono: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e Verena Gasslitter. Sulla Oreiller-Killy l’Italia ...

