Sci alpino: Coppa del Mondo in grande equilibrio, Shiffrin è la variabile al femminile (Di martedì 15 dicembre 2020) Nonostante diverse difficoltà legate in primis al Covid-19 e anche alle condizioni meteo, la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 ha superato tutto sommato indenne l’ultimo weekend abbondante di gare, in attesa di sapere quando verranno recuperati i due superG femminili annullati a St. Moritz (forse a Crans Montana). Dopo 12 competizioni, sei per genere, è ancora presto per stilare bilanci, anche perché da una parte (uomini) non è ancora stato disputato un solo slalom che è uno (il primo arriverà in Badia, tra pochi giorni); dall’altra (donne) la velocità “aprirà” la sua stagione venerdì prossimo, in Val d’Isere. Ma certo la parola equilibrio può essere quella chiave, anche tra le ragazze, dove la “cannibale” Petra Vlhova sembrava già aver ipotecato la sfera di cristallo. Ma tra uscita a Courchevel, in gara 2, e ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Nonostante diverse difficoltà legate in primis al Covid-19 e anche alle condizioni meteo, ladeldi sci2020-2021 ha superato tutto sommato indenne l’ultimo weekend abbondante di gare, in attesa di sapere quando verranno recuperati i due superG femminili annullati a St. Moritz (forse a Crans Montana). Dopo 12 competizioni, sei per genere, è ancora presto per stilare bilanci, anche perché da una parte (uomini) non è ancora stato disputato un solo slalom che è uno (il primo arriverà in Badia, tra pochi giorni); dall’altra (donne) la velocità “aprirà” la sua stagione venerdì prossimo, in Val d’Isere. Ma certo la parolapuò essere quella chiave, anche tra le ragazze, dove la “cannibale” Petra Vlhova sembrava già aver ipotecato la sfera di cristallo. Ma tra uscita a Courchevel, in gara 2, e ...

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - lavocedialba : Sci alpino femminile, Coppa del mondo - Marta Bassino mastica amaro: 'Mi dispiace perché stavo andando bene' - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci La Shiffrin è tornata, Brignone incredibile seconda. Bassino out - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Sci La Shiffrin è tornata, Brignone incredibile seconda. Bassino out - RassegnaZampa : #Sci La Shiffrin è tornata, Brignone incredibile seconda. Bassino out -