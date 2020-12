(Di martedì 15 dicembre 2020) Unadecisamente da sogno, risultati importanti e tanta fiducia, così ildi Deha alimentato i sogni dei propri tifosi. Allo stesso tempo, le ultime giornate hanno evidenziato una scarsa brillantezza e tanti infortuni hanno interrotto le rotazioni della rosa di De: "Stanno rientrando dei giocatori dagli infortuni e quelli che non erano brillanti stannondo a essere i soliti - dichiara fiducioso l'allenatore delnella conferenza pre-Fiorentina - , questo passa dalla volontà e dal desiderio di tutti. Il risultato è più facile ottenerlo giocando bene a calcio, noi dobbiamo arrivare alla vittoria senza mai trascurare quello che è il nostro dna"."SODDISFATTO DELLA, MA..."caption id="attachment 1055451" ...

Fantatweet2 : ??ULTIME NOTIZIE: Torna a disposizione #CiccioCaputo lo ha detto l’allenatore del #Sassuolo Roberto De Zerbi. Non sa… - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Buona classifica, ma mi interessa ritrovare il bel gioco. Domani torna Caputo' -… - MCalcioNews : Sassuolo, De Zerbi: 'Con la Fiorentina gara molto difficile. Caputo? Torna a disposizione' ? - CampoFattore : #Sassuolo, De Zerbi: 'Rientrano Caputo, Defrel e Chiriches' - RaiSport : ? #DeZerbi: 'Il #Sassuolo deve ritrovare il gioco' 'Non sono tanto concentrato sui punti che abbiamo fatto ma sul c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

Cosi', in conferenza, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, alla vigilia del match di campionato, in trasferta, contro la Fiorentina. "Non dobbiamo essere distratti dalla classifica. Alcuni ...L’ex portiere del Sassuolo Alberto Pomini ha parlato così a Lady Radio: “Si affrontano due squadra che stanno vivendo un momento opposto. La viola cerca certezze, mentre i neroverdi vanno a gonfie ...