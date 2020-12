Santo di domani 16 Dicembre: chi era Santa Adelaide (Di martedì 15 dicembre 2020) Santo del giorno 16 Dicembre. Sant’Adelaide di Borgogna, secondo il cronista Liutprando, vescovo di Cremona, era figlia del re di Borgogna Transgiurana, re d’Italia e futuro re d’Arles, Rodolfo II e di Berta di Svevia (907- dopo il gennaio 966). Fu regina d’Italia per due volte (prima dal 947 al 950, come moglie di Lotario II d’Italia, poi dal 962 al 973, come moglie di Ottone I). Nata nel 931, fin da bambina Adelaide si trovò ad essere una importante pedina della politica europea. Donna di elevate doti intellettuali, dimostrò innata capacità politica e grande pietà cristiana. Sposò a sedici anni Lotario II di Provenza, ma ben presto restò vedova. Berengario di Ivrea, l’uomo forte del regno d’Italia, la vuole moglie di suo figlio, ma ella rifiuta decisamente e viene tenuta in ostaggio in un castello su le rive del ... Leggi su giornal (Di martedì 15 dicembre 2020)del giorno 16. Sant’di Borgogna, secondo il cronista Liutprando, vescovo di Cremona, era figlia del re di Borgogna Transgiurana, re d’Italia e futuro re d’Arles, Rodolfo II e di Berta di Svevia (907- dopo il gennaio 966). Fu regina d’Italia per due volte (prima dal 947 al 950, come moglie di Lotario II d’Italia, poi dal 962 al 973, come moglie di Ottone I). Nata nel 931, fin da bambinasi trovò ad essere una importante pedina della politica europea. Donna di elevate doti intellettuali, dimostrò innata capacità politica e grande pietà cristiana. Sposò a sedici anni Lotario II di Provenza, ma ben presto restò vedova. Berengario di Ivrea, l’uomo forte del regno d’Italia, la vuole moglie di suo figlio, ma ella rifiuta decisamente e viene tenuta in ostaggio in un castello su le rive del ...

Ultime Notizie dalla rete : Santo domani Santo di domani 15 Dicembre: chi era Santa Virginia Giornal Napoli, domani le celebrazioni di San Gennaro sull’altare maggiore nel Duomo

normalmente prende parte alla processione del busto del santo dal duomo alla basilica di Santa Chiara. Un evento, l’annullamento della processione che non si era mai verificato, nemmeno durante le ... Da domani 16 dicembre la Novena di Natale alla chiesa del Monte

“Gioia a te che, come quel gruppo di pastori odorosi di lana e di latte, con tutti i poveri, i nuovi poveri, gli ultimi, i dimenticati, dove il Dio Bambino ricomincia da loro, parteciperai alla Novena ... normalmente prende parte alla processione del busto del santo dal duomo alla basilica di Santa Chiara. Un evento, l’annullamento della processione che non si era mai verificato, nemmeno durante le ...“Gioia a te che, come quel gruppo di pastori odorosi di lana e di latte, con tutti i poveri, i nuovi poveri, gli ultimi, i dimenticati, dove il Dio Bambino ricomincia da loro, parteciperai alla Novena ...