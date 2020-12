Sanremo, 26 big in gara, Amadeus “Sarà il festival della rinascita” (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La parola d’ordine del prossimo festival di Sanremo Sarà “rinascita”. Lo ha detto Amadeus in occasione della conferenza stampa di presentazione della finale di “Sanremo Giovani” che andrà in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo giovedì 17 dicembre alle 21.30 su Raiuno, Radio2 e RayPlay e che porterà 8 Nuove Proposte al 71° festival di Sanremo. Sei di loro saranno scelti tra i dieci finalisti di “Sanremo Giovani” (Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli) mentre due arriveranno da Area Sanremo. Nel corso della serata, Amadeus annuncerà anche la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La parola d’ordine del prossimodi”. Lo ha dettoin occasioneconferenza stampa di presentazionefinale di “Giovani” che andrà in onda dal Teatro del Casinò digiovedì 17 dicembre alle 21.30 su Raiuno, Radio2 e RayPlay e che porterà 8 Nuove Proposte al 71°di. Sei di loro saranno scelti tra i dieci finalisti di “Giovani” (Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli) mentre due arriveranno da Area. Nel corsoserata,annuncerà anche la ...

