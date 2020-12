Sanremo 2021, "il Festival della rinascita": indiscrezioni, ecco chi spunta tra i big (Di martedì 15 dicembre 2020) Tutto pronto, o quasi. A Sanremo, da nostre fonti, sono già arrivati cinque dei 26 big che si sfideranno. Fedez e Francesca Michelin, Noemi, Erma Meta e Aiello: a quanto pare sono già pronti a salire sul palco dell'Ariston mentre Amadeus svelerà ufficialmente i nomi giovedì. Dieci saranno donne. “Sono due in più, proprio per il desiderio di dimostrare che questa sarà la rinascita della musica. Giovedì li presenteremo e ci diranno il titolo della loro canzone”, dice il conduttore. Che spera in un Festival-rinascita dopo l'anno orribile che il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus. “Il 70+1 vorrei che fosse il Sanremo della rinascita, in questo periodo così complicato con la musica che è morta per quasi un anno. E bisogna ripartire ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Tutto pronto, o quasi. A, da nostre fonti, sono già arrivati cinque dei 26 big che si sfideranno. Fedez e Francesca Michelin, Noemi, Erma Meta e Aiello: a quanto pare sono già pronti a salire sul palco dell'Ariston mentre Amadeus svelerà ufficialmente i nomi giovedì. Dieci saranno donne. “Sono due in più, proprio per il desiderio di dimostrare che questa sarà lamusica. Giovedì li presenteremo e ci diranno il titololoro canzone”, dice il conduttore. Che spera in undopo l'anno orribile che il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus. “Il 70+1 vorrei che fosse il, in questo periodo così complicato con la musica che è morta per quasi un anno. E bisogna ripartire ...

IlContiAndrea : Ecco come sarà #Sanremo2021: tutto quello che c’è da sapere (i Big in gara non sono 20 ma 26). Giovedì si sapranno… - Tg1Raiofficial : 'Saranno 26 i big in gara a #Sanremo 2021'. L'annuncio di #Amadeus durante la conferenza stampa per la finale di Sa… - DrApocalypse : #Sanremo2021, il regolamento e le scalette: 26 Big e 10 donne – tutto quello che c’è da sapere sul Festival - musicland : SANREMO 2021, anche al Festival piacciono i giovani! - terry_mian : @Sanremo_2021 ?????? Meno male che n abito a sanremo???? -