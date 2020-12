Sanremo 2021, i cantanti sono 26 e non 20: una cosa da dire senza girarci troppo intorno (Di martedì 15 dicembre 2020) Ci sono cose che non vorremmo sentirci dire. In questo periodo, più del solito. Togliendo da questo mazzo di “cose che non vorremmo sentirci dire” le dichiarazioni serie e importanti, restano quelle più leggere. Più facili. Che pure, bisogna dirlo, generano in noi dei micro moti di nervosismo. “Amore, ho mangiato l’ultima palla Lindt fondente ripieno fondente, spero non ti scocci“. Scossa del centro della rabbia pari a 0,0001 della scala FreudJung. “Digiti il numero di telefono dal quale sta chiamando e attenda in linea, la sua posizione in fila è la 43esima“. Scossa del centro della rabbia pari a 0,0002 della scala FreudJung. “I cantanti di Sanremo 71esima edizione non saranno 20 ma 26“. Scossa del centro della rabbia pari a 0,0003 della solita scala inventata. Ebbene, questo feral colpo lo ha inferto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Cicose che non vorremmo sentirci. In questo periodo, più del solito. Togliendo da questo mazzo di “cose che non vorremmo sentirci” le dichiarazioni serie e importanti, restano quelle più leggere. Più facili. Che pure, bisogna dirlo, generano in noi dei micro moti di nervosismo. “Amore, ho mangiato l’ultima palla Lindt fondente ripieno fondente, spero non ti scocci“. Scossa del centro della rabbia pari a 0,0001 della scala FreudJung. “Digiti il numero di telefono dal quale sta chiamando e attenda in linea, la sua posizione in fila è la 43esima“. Scossa del centro della rabbia pari a 0,0002 della scala FreudJung. “Idi71esima edizione non saranno 20 ma 26“. Scossa del centro della rabbia pari a 0,0003 della solita scala inventata. Ebbene, questo feral colpo lo ha inferto ...

