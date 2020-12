Sanremo 2021, Amadeus annuncia che saranno 26 i cantanti in gara (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella conferenza di presentazione di Sanremo 2021 che si terrà dal 2 al 6 marzo il direttore artistico Amadeus ha rivelato alcune delle novità della prossima edizione. Aumenta il numero dei cantanti in gara: si passa dai 24 dello scorso anno ai 26. Il conduttore ha dichiarato inoltre: “La presenza di giovani sarà altissima. La media dell’età sarà ancora più bassa rispetto a quella dell’anno scorso. E ci saranno 10 donne». Sanremo 2021, Amadeus svelerà i nomi dei 26 big in gara il 17 dicembre Aumentano dunque le quote rosa del cast, che sul palco dell’Ariston aveva visto 7 partecipanti: Levante, Elodie, Irene Grandi, Tosca, Giordana Angi, Rita Pavone, Elettra Lamborghini. Sarà un Festival all’insegna della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella conferenza di presentazione diche si terrà dal 2 al 6 marzo il direttore artisticoha rivelato alcune delle novità della prossima edizione. Aumenta il numero deiin: si passa dai 24 dello scorso anno ai 26. Il conduttore ha dichiarato inoltre: “La presenza di giovani sarà altissima. La media dell’età sarà ancora più bassa rispetto a quella dell’anno scorso. E ci10 donne».svelerà i nomi dei 26 big inil 17 dicembre Aumentano dunque le quote rosa del cast, che sul palco dell’Ariston aveva visto 7 partecipanti: Levante, Elodie, Irene Grandi, Tosca, Giordana Angi, Rita Pavone, Elettra Lamborghini. Sarà un Festival all’insegna della ...

