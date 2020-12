Sanremo 2021, Amadeus: «26 big in gara». Tamponi e controlli per l’accesso all’Ariston (Di martedì 15 dicembre 2020) Amadeus Per il Festival di Sanremo 2020 – quello della “rinascita”, come lo ha ribattezzato lui stesso – Amadeus vuol fare le cose in grande. In che senso? Ecco qui: i big in gara saranno addirittura 26. Due in più dello scorso anno, quando già il numero aveva una certa consistenza. Lo ha annunciato stamane lo stesso presentatore durante la conferenza stampa della serata finale di Sanremo Giovani (in onda il 17 dicembre in prime time su Rai1), che in realtà è diventata l’occasione per accendere i riflettori sul cantiere, attivissimo, della prossima kermesse in scena all’Ariston nella prima settimana di marzo. Sanremo 2021 – 26 big in gara “La proposta musicale era enorme: ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 dicembre 2020)Per il Festival di2020 – quello della “rinascita”, come lo ha ribattezzato lui stesso –vuol fare le cose in grande. In che senso? Ecco qui: i big insaranno addirittura 26. Due in più dello scorso anno, quando già il numero aveva una certa consistenza. Lo ha annunciato stamane lo stesso presentatore durante la conferenza stampa della serata finale diGiovani (in onda il 17 dicembre in prime time su Rai1), che in realtà è diventata l’occasione per accendere i riflettori sul cantiere, attivissimo, della prossima kermesse in scenanella prima settimana di marzo.– 26 big in“La proposta musicale era enorme: ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e ...

