Sannio e Salerno province virtuose sui rifiuti: ecco i comuni campani ricicloni (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSono 107 i comuni rifiuti Free in campania, quelli cioè dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 Kg di secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento. A renderlo noto oggi è Legambiente che con soddisfazione registra in tutta la regione un incremento del +26% rispetto lo scorso anno. Aumentano anche i comuni ricicloni che superano il 65%: sono 282 la Provincia di Salerno è più virtuosa, seguita da Benevento. Analizzando il dossier di Legambiente, la Provincia più virtuosa per i comuni Free spetta a Salerno con 44 comuni, segue la Provincia di Benevento con 40 comuni. Più distaccata la Provincia di Avellino con 13 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSono 107 iFree ina, quelli cioè dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 Kg di sresiduo all’anno, ovvero diindifferenziati avviati allo smaltimento. A renderlo noto oggi è Legambiente che con soddisfazione registra in tutta la regione un incremento del +26% rispetto lo scorso anno. Aumentano anche iche superano il 65%: sono 282 la Provincia diè più virtuosa, seguita da Benevento. Analizzando il dossier di Legambiente, la Provincia più virtuosa per iFree spetta acon 44, segue la Provincia di Benevento con 40. Più distaccata la Provincia di Avellino con 13 ...

