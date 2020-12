San Giovanni in Laterano, domenica il concerto di Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – domenica 20 dicembre, alle ore 18.30, si svolgera’ il tradizionale concerto di Natale nella basilica di San Giovanni in Laterano. Il Coro della diocesi di Roma e l’orchestra sinfonica Fideles et Amati, di 24 elementi, diretti dal maestro monsignor Marco Frisina, eseguiranno i piu’ celebri canti natalizi internazionali. L’evento, giunto ormai alla sua trentaseiesima edizione, e’ promosso dalla diocesi di Roma e organizzato da Nova Opera. Nella cattedrale di Roma sara’ presente il cardinale vicario Angelo De Donatis, ma nel rispetto della normativa vigente sara’ vietato l’accesso al pubblico. L’evento potra’ essere seguito in diretta televisiva su Telepace (canale 73 e 214 in hd; 515 di Sky; 815 di tvsat) e in streaming sulle pagine Facebook della diocesi di Roma e del Coro della diocesi di Roma. ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma –20 dicembre, alle ore 18.30, si svolgera’ il tradizionaledinella basilica di Sanin. Il Coro della diocesi di Roma e l’orchestra sinfonica Fideles et Amati, di 24 elementi, diretti dal maestro monsignor Marco Frisina, eseguiranno i piu’ celebri canti natalizi internazionali. L’evento, giunto ormai alla sua trentaseiesima edizione, e’ promosso dalla diocesi di Roma e organizzato da Nova Opera. Nella cattedrale di Roma sara’ presente il cardinale vicario Angelo De Donatis, ma nel rispetto della normativa vigente sara’ vietato l’accesso al pubblico. L’evento potra’ essere seguito in diretta televisiva su Telepace (canale 73 e 214 in hd; 515 di Sky; 815 di tvsat) e in streaming sulle pagine Facebook della diocesi di Roma e del Coro della diocesi di Roma. ...

