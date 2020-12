San Gallicano | visita sotto l’albero per prevenzione Melanoma

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – In occasione delle festivita’ natalizie e in pieno tempo di Covid, l’IRCCS Dermatologico San(ISG), in collaborazione con APaIM Associazione Pazienti Italia, ha deciso di donare una giornata di controllo dei nevi e didei tumori della pelle. Per fare lae’ obbligatoria la prenotazione tramite il sito di APaIM www.apaim.it, oppure al numero 3290843923 attivo ogni giorno dalle 10.00 alle 12.00. Lo fanno sapere in una nota l’Ifo, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e l’Istituto Dermatologico San. Fino a qualche tempo fa, ilera ritenuta una malattia rara e contava 7000 casi l’anno in Italia, negli ultimi anni questo numero e’ cresciuto in maniera vertiginosa arrivando a 14 mila nuovi casi l’anno. Purtroppo questo non e’ ...