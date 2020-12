San Bartolomeo | interruzione idrica per lavori di manutenzione | ecco dove

Leggi su anteprima24

Sanin Galdo (Bn) – Comunichiamo che a causa didistraordinaria, Giovedì 17 dicembre saremo costretti a sospendere l'erogazionein via Leonardo Bianchi del Comune di Sanin Galdo dalle ore 8.30 alle ore 14.00 nelle seguenti zone: via Leonardo Bianchi e tutti i vicoli annessi, piazza Municipio, piazza del Carmine, via Orto della Terra, via Valfortore, via Costa, trav.sa Costa, via Torre, via Kennedy, via Mulino, via San Rocco, via Nilo, 6°-7.°-8°, trav.sa Fortore. Ricordiamo, che è possibile segnalare emergenze e guasti attraverso il numero verde gratuito sia da tel. fisso che da cellulare 800 51 17 17 o dall'App My Gesesa con il prorpio cellulare.