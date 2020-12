(Di martedì 15 dicembre 2020) TM Roh, presidentedivisione Mobile Communications di, ci parla dei progetti per il 2021 del colosso sud coreano. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Samsung conferma l’arrivo della S Pen sulla serie S21, insieme ad altre novità - NonSoloGaming : SAMSUNG CONFERMA LE “S PEN” SUI GALAXY S21 E ALTRI MODELLI - HDblog : Galaxy S21 a gennaio con supporto S Pen, la conferma è (quasi) ufficiale - PuntoCellulare : Il 29 dicembre è la data ufficiale per il lancio degli smartphone Vivo X60, come appena annunciato dalla casa madre… - Ultimoprezzo : Unieuro ha “acceso” le offerte del sottocosto sul sito e il timore di questa mattina presto ha purtroppo trovato co… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung conferma

Samsung ha confermato che nel 2021 porterà sulla serie Galaxy S alcune delle funzionalità più amate dei Galaxy Note.E non manca un'ultima importante conferma sul prossimo evento che Samsung ha preparato per presentare in maniera più esplicita tutte le novità: TH Roth dà appuntamento a gennaio - voci di corridoio ...