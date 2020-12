Salvini: “Non ha senso separare le famiglie. Non vorrei che prima si riapra e dopo si richiuda” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Domani alle 12:30 ci sarà una riunione con i governatori quindi entro giovedì il governo decide qualcosa. Non vorrei che prima si riapra e dopo si richiuda. Il diritto alla salute va di pari passo con il diritto all’affetto. Pare che Conte si stia orientando alla chiusura come il modello tedesco ma la Germania rimborsa l’80% del fatturato”. Lo ha detto Matteo Salvini durante una diretta Facebook per parlare degli ultimi avvenimenti. “Domani in Senato dirò che va bene vietare assembramenti ma separare famiglie con criteri privi di scientificità non ha senso – ha aggiunto il leader della Lega -. Inoltre servono fondi per chi deve chiudere, penso che anche una parte della maggioranza abbia questa sensibilità. Si vuole copiare la ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “Domani alle 12:30 ci sarà una riunione con i governatori quindi entro giovedì il governo decide qualcosa. Nonchesisi. Il diritto alla salute va di pari passo con il diritto all’affetto. Pare che Conte si stia orientando alla chiusura come il modello tedesco ma la Germania rimborsa l’80% del fatturato”. Lo ha detto Matteodurante una diretta Facebook per parlare degli ultimi avvenimenti. “Domani in Senato dirò che va bene vietare assembramenti macon criteri privi di scientificità non ha– ha aggiunto il leader della Lega -. Inoltre servono fondi per chi deve chiudere, penso che anche una parte della maggioranza abbia questa sensibilità. Si vuole copiare la ...

