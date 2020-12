Salvini: “L’Azzolina è un ministro o il divino Otelma?” (Di martedì 15 dicembre 2020) Matteo Salvini ha parlato di scuola e del ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina: “Ma è un ministro o il Mago Otelma? Se vuole che si torni a scuola prima deve stabilizzare migliaia di precari, diminuire numero di alunni per classe, mettere in sicurezza le scuole, assumere più insegnati di sostegno. Garantisca il tempo pieno in Italia”. Le parole del leader della Lega che poi conclude: “Invece per tutto questo zero euro in legge di bilancio. Alla scuola servono cose concrete e buonsenso, non sedute spiritiche o banchi con le rotelle”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Matteoha parlato di scuola e deldella pubblica istruzione Lucia Azzolina: “Ma è uno il Mago? Se vuole che si torni a scuola prima deve stabilizzare migliaia di precari, diminuire numero di alunni per classe, mettere in sicurezza le scuole, assumere più insegnati di sostegno. Garantisca il tempo pieno in Italia”. Le parole del leader della Lega che poi conclude: “Invece per tutto questo zero euro in legge di bilancio. Alla scuola servono cose concrete e buonsenso, non sedute spiritiche o banchi con le rotelle”. SportFace.

