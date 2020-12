Salta il confronto con Conte. Ma Renzi torna all’attacco: “Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone. Ministre pronte a rimettere il mandato, se serve” (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ salato, ufficialmente per gli impegni della ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova a Bruxelles, l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Il Presidente del Consiglio – scrive l’ex premier nella sua e-News – ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi al Governo e al Parlamento è stato ufficialmente bloccato. Lo avevo chiesto in Parlamento e oggi sono felice che tutti diano ragione a Italia Viva”. “Sui temi del ‘salto di qualità’ del Governo – aggiunge ancora Renzi – diremo la nostra al Premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci (non oggi perché la Ministra Bellanova, nostra capodelegazione, è a Bruxelles per difendere i prodotti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ salato, ufficialmente per gli impegni della ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova a Bruxelles, l’incontro tra il premier Giuseppee il leader di Italia Viva Matteo. “Il Presidente del Consiglio – scrive l’ex premier nella sua e-News – ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi al Governo e al Parlamento è stato ufficialmente bloccato. Lo avevo chiesto in Parlamento e oggi sono felice che tutti diano ragione a Italia Viva”. “Sui temi del ‘salto di qualità’ del Governo – aggiunge ancora– diremo la nostra al Premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci (non oggi perché la Ministra Bellanova, nostra capodelegazione, è a Bruxelles per difendere i prodotti ...

