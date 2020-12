Saipem lancia la nuova campagna di brand “Dear future”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) –la suadi”, per rimarcare ancora più profondamente il percorso di riposizionamento strategico intrapreso: una società globale, presente in più di 60 Paesi, in grado di fornire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto e realizzare progetti innovativi nel settore dell’energia e delle infrastrutture. Attraverso un dialogo immaginario con il Futuro, “la sorgente da cui trae l’energia evolutiva che da sempre la guida e la ispira,coinvolge il pubblico attraverso una lettera aperta ripercorrendo le tappe principali di una straordinaria avventura iniziata negli anni Cinquanta e che oggi prosegue ancora ponendo le basi per contribuire ad un futuro sempre più responsabile. Un viaggio che ...