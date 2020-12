Saint Laurent presenta la collezione PE21 con un film nel deserto (Di martedì 15 dicembre 2020) Saint Laurent presenta la collezione primavera estate 2021. E chi, se non il fondatore, rivoluzionario capace di portare i cambiamenti del suo tempo negli abiti e trasformare la stessa industria, poteva ispirare il direttore creativo Anthony Vaccarello? Leggi anche › Quella volta che… Yves Saint Laurent inventò il prêt-à-porter In effetti il teaser dell’evento, girato nei giardini Majorelle della celebre villa a Marrakech di Yves Saint Laurent, aveva dato un’idea di un ritorno ai luoghi del cuore della Maison. Ma non ci si aspettava che il fashion film, trasmesso in diretta sui canali social del brand, potesse ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 dicembre 2020)laprimavera estate 2021. E chi, se non il fondatore, rivoluzionario capace di portare i cambiamenti del suo tempo negli abiti e trasformare la stessa industria, poteva ispirare il direttore creativo Anthony Vaccarello? Leggi anche › Quella volta che… Yvesinventò il prêt-à-porter In effetti il teaser dell’evento, girato nei giardini Majorelle della celebre villa a Marrakech di Yves, aveva dato un’idea di un ritorno ai luoghi del cuore della Maison. Ma non ci si aspettava che il fashion, trasmesso in diretta sui canali social del brand, potesse ...

