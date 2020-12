Saint Laurent, la Primavera/Estate 2021 sfila tra le dune del tempo (Di martedì 15 dicembre 2020) La sabbia non è solo un elemento naturale, o un colore capace di evocare paesaggi soleggiati e paradisiaci. È un’ispirazione continua che, nelle sue numerose simbologie, racconta di lentezza, quella dello scorrere inesorabile del tempo all’interno di una clessidra, così come della serenità e del silenzio che rendono il deserto un luogo di pace unico. Quello del Nord Africa, assieme al Marocco e alla sua palette cromatica, è parte fondamentale dell’héritage portato avanti dalla maison Saint Laurent: non a caso, il museo Yves Saint Laurent inaugurato da Pierre Bergé nel 2017 sorge proprio a Marrakech, riprendendo le tonalità calde e fredde della sabbia. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 dicembre 2020) La sabbia non è solo un elemento naturale, o un colore capace di evocare paesaggi soleggiati e paradisiaci. È un’ispirazione continua che, nelle sue numerose simbologie, racconta di lentezza, quella dello scorrere inesorabile del tempo all’interno di una clessidra, così come della serenità e del silenzio che rendono il deserto un luogo di pace unico. Quello del Nord Africa, assieme al Marocco e alla sua palette cromatica, è parte fondamentale dell’héritage portato avanti dalla maison Saint Laurent: non a caso, il museo Yves Saint Laurent inaugurato da Pierre Bergé nel 2017 sorge proprio a Marrakech, riprendendo le tonalità calde e fredde della sabbia.

p4ss0ny : che meraviglia lo show di Saint Laurent CHE MERAVIGLIA - FrancescaB_Jane : RT @lusurpateur_: La sfilata donna summer ‘21 di Saint Laurent nel deserto è forse una delle cose più belle viste quest’anno. - andreastabene_ : RT @YSL: Saint Laurent « I wish you were here » Women’s Summer 21 By Anthony Vaccarello. Un invito all'evasione. Un deserto, il suo pae… - nuitdhiver_ : comunque rosé saint laurent ancor migliore accoppiata del mondo - shelshapira : RT @YSL: Saint Laurent « I wish you were here » Women’s Summer 21 By Anthony Vaccarello. Un invito all'evasione. Un deserto, il suo pae… -