S-400, cosa c’è dietro le sanzioni Usa alla Turchia (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo che da diverso tempo sono state minacciate e dopo che negli ultimi giorni (e mesi) erano state annunciate come imminenti, sono arrivate le sanzioni statunitensi contro la Turchia, punita per aver acquistato il sistema anti-aereo S-400 dalla Russia. “Gli Stati Uniti hanno chiarito alla Turchia, ai massimi livelli e in numerose occasioni, che l’acquisto del sistema S-400 avrebbe messo in pericolo la sicurezza della tecnologia e del personale militare statunitense e avrebbe fornito fondi sostanziali al settore della difesa russo, nonché l’accesso russo alle forze armate turche e all’industria della difesa”, ha detto in una dichiarazione il segretario di Stato americano, Mike Pompeo: “La Turchia ha comunque deciso di andare avanti con l’approvvigionamento e il collaudo dell’S-400, ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo che da diverso tempo sono state minacciate e dopo che negli ultimi giorni (e mesi) erano state annunciate come imminenti, sono arrivate lestatunitensi contro la, punita per aver acquistato il sistema anti-aereo S-400 dRussia. “Gli Stati Uniti hanno chiarito, ai massimi livelli e in numerose occasioni, che l’acquisto del sistema S-400 avrebbe messo in pericolo la sicurezza della tecnologia e del personale militare statunitense e avrebbe fornito fondi sostanziali al settore della difesa russo, nonché l’accesso russo alle forze armate turche e all’industria della difesa”, ha detto in una dichiarazione il segretario di Stato americano, Mike Pompeo: “Laha comunque deciso di andare avanti con l’approvvigionamento e il collaudo dell’S-400, ...

Museica1306 : @monchildnj Si, le ho sentite anche io queste storie, e non so cosa pensare a riguardo onestamente. Però anche se… - sburrotre : @Ildepaa Hai visto cosa dice su Hauge? Ma mi fido del depa su twitter 400 follower ne saprà sicuramente di piu - F1News_Marcuss : @F1Carcarla @NatRox8588 Eccomi qua, a me invece hanno spedito senza prendere i soldi (400€)?? Si sono accordi che gl… - moneypuntoit : ?? De Luca citato in giudizio per oltre 400 mila euro: cosa è successo ?? - anatvhema : @riconoscibile Ma magari nessuno vi conosce? Io non vi ho mai sentito, avete 400 followers. Come dovrebbero anche s… -

Ultime Notizie dalla rete : 400 cosa De Luca citato in giudizio per oltre 400 mila euro: cosa è successo Money.it Le tendenze del 2021 per il design: cosa succederà il prossimo anno?

Dal fluo per l’interior design che tanto piace alla generazione Z alla moda di curare i propri spazi digitali come se fossero ambienti di casa, ... Natale di solidarietà per ‘OP Armonia’: 400 panettoni ai sanitari, 20 mila mascherine ai consumatori

Battipaglia (Sa) – Natale di solidarietà per la Op Armonia. L’Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli, leader nell’ortofrutta italiana, donerà 400 panettoni “gourmet” a base di DolceClementina agl ... Dal fluo per l’interior design che tanto piace alla generazione Z alla moda di curare i propri spazi digitali come se fossero ambienti di casa, ...Battipaglia (Sa) – Natale di solidarietà per la Op Armonia. L’Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli, leader nell’ortofrutta italiana, donerà 400 panettoni “gourmet” a base di DolceClementina agl ...