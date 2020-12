Ruggeri contro il governo: «I nostri figli subiranno conseguenze gravi, non si può rinunciare a vivere» (Di martedì 15 dicembre 2020) Enrico Ruggeri, come suo costume, controcorrente. Bella intervista a Quarta Repubblica su Rete 4. Intervistato da Nicola Porro, il cantautore milanese non ha cercato consensi e applausi a prescindere, inseguendo il mainstream. Già in passato le aveva suonate al governo giallorosso, mettendo in discussione le misure restrittive delle libertà individuali adottate per contenere l’epidemia. Aveva criticato la comunicazione improntata sul terrorismo psicologico: «In questo, credo, ci siamo trovati di colpo a vivere in una condizione dittatoriale, seppur una dittatura che non è passata per un esercito ma attraverso una comunicazione di tipo vagamente terroristico. Ci mettevano paura e poi ci offrivano la scappatoia per salvarci, rinunciare alla nostra libertà, appunto». Aveva detto intervistata da Tpi nel ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Enrico, come suo costume,corrente. Bella intervista a Quarta Repubblica su Rete 4. Intervistato da Nicola Porro, il cantautore milanese non ha cercato consensi e applausi a prescindere, inseguendo il mainstream. Già in passato le aveva suonate algiallorosso, mettendo in discussione le misure restrittive delle libertà individuali adottate per contenere l’epidemia. Aveva criticato la comunicazione improntata sul terrorismo psicologico: «In questo, credo, ci siamo trovati di colpo ain una condizione dittatoriale, seppur una dittatura che non è passata per un esercito ma attraverso una comunicazione di tipo vagamente terroristico. Ci mettevano paura e poi ci offrivano la scappatoia per salvarci,alla nostra libertà, appunto». Aveva detto intervistata da Tpi nel ...

