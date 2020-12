Rottura Dybala-Juventus, scoppia il caso a Torino (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo l’edizione odierna de Il Corriere di Torino, le strade di Paulo Dybala e la Juventus starebbero per separarsi. Dybala e la Juventus sono lontani … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo l’edizione odierna de Il Corriere di, le strade di Pauloe lastarebbero per separarsi.e lasono lontani … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tancredipalmeri : Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a To… - RCalcatelli : Il rinnovo di Dybala sta superando, in rottura di cazzo, persino 2 anni di guerra fatta ad Allegri e un anno di lec… - AlainDiLu : Oh quando Dybala l'hanno venduto o ha rinnovato chiamatevi così almeno questa rottura di coglioni è finita - GianlucaGregor4 : @forumJuventus Le dichiarazioni di Dybala,aldilà del bel impatto emotivo, avevano l'intenzione di scaricare sulla s… - AncelottiIl : Non lo trovo positivo che Dybala e Agnelli parlino attraverso i media. Raramente ho visto cose del genere nell'univ… -

