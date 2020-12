Rossi-Hamilton: un anno dopo, il backstage dello scambio (Di martedì 15 dicembre 2020) Un anno fa, di questi tempi, era appena avvenuto lo 'scambio' destinato a scrivere una pagina di storia del motorsport: sulla pista di Valencia, infatti, Valentino Rossi è salito sulla Mercedes di F1 ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 15 dicembre 2020) Unfa, di questi tempi, era appena avvenuto lo '' destinato a scrivere una pagina di storia del motorsport: sulla pista di Valencia, infatti, Valentinoè salito sulla Mercedes di F1 ...

motosprint : #Rossi-#Hamilton: un anno dopo, il backstage dello scambio - gponedotcom : Lo scambio Rossi-Hamilton: tutti i segreti della giornata in un video: Per la prima volta svelati i dietro le quint… - infoitsport : Valentino Rossi e Hamilton, in arrivo il docufilm sullo “scambio” a Valencia - ansiogenaaf : Con tutto il rispetto del mondo volevo sapere perché, con la MAREA di cose che sono successe e succederanno oggi, p… - yuilp : RT @gponedotcom: Rossi-Hamilton, tutti i retroscena della giornata F1-MotoGP a Valencia: Nella giornata di lunedì, sul canale YouTube Monst… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Hamilton MotoGP, Lo scambio Rossi-Hamilton: tutti i segreti della giornata in un video GPone Rossi-Hamilton: un anno dopo, il backstage dello scambio

“Con questa ti divertirai di più”, dice Valentino a Hamilton presentandogli la Yamaha M1. “E’ più veloce, più leggera, frena e curva meglio”. Poi Rossi confessa la sua apprensione nel ... MotoGP, Lo scambio Rossi-Hamilton: tutti i segreti della giornata in un video

MotoGP: Per la prima volta svelati i dietro le quinte del giorno in cui Valentino provò la Mercedes Formula1 e Lewis la Yamaha MotoGP ... “Con questa ti divertirai di più”, dice Valentino a Hamilton presentandogli la Yamaha M1. “E’ più veloce, più leggera, frena e curva meglio”. Poi Rossi confessa la sua apprensione nel ...MotoGP: Per la prima volta svelati i dietro le quinte del giorno in cui Valentino provò la Mercedes Formula1 e Lewis la Yamaha MotoGP ...