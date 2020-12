Rosa Perrotta si sfoga | ' Dimagrimento improvviso' Che cosa succede all' ex tronista

(Di martedì 15 dicembre 2020) E' un momento complicato per l'influencer, diventata mamma l'anno scorso del primo figlio, Domenico, avuto da Pietro Tartaglione

anticipazionitv : #uominiedonne Rosa e Pietro sempre più lontani...?????? - justcallme_sug : Incredibile che le frasi motivazionali che mi servono vengano da Rosa Perrotta - MondoTV241 : #RosaPerrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione? (VIDEO) - zazoomblog : Rosa Perrotta crisi con Pietro Tartaglione? “Ho dormito 12 ore” - #Perrotta #crisi #Pietro #Tartaglione? - blurryvf : @incazzatae Rosa Perrotta.... Sto male -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta

Ci ha abituati ad un rapporto schietto con i follower, Rosa Perrotta, che è sempre pronta a condividere gioie e dolori via social. In queste ore l'influencer ha fatto sapere di esser alle prese con un ...Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, appare triste e senza la dolce metà, sui profili social: gli indizi sulla crisi con Pietro Tartaglione.