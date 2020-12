Roma, prende a pugni donna per derubarla. In casa droga e una pistola finta: arrestato (Di martedì 15 dicembre 2020) Un 31enne romeno è stato arrestato dalla polizia domenica sera per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per tentata ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) Un 31enne romeno è statodalla polizia domenica sera per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per tentata ...

Ambrogi56194269 : @rep_roma Il PD sa che Roma x il 70% è periferia dove Calenda prende solo insulti.. - ilgiornale : Nei giorni delle polemiche per gli assembramenti nelle vie commerciali delle città italiane per lo shopping nataliz… - FratellidItalia : RT @ChiaraColosimo: Il #trasportopubblico locale si conferma come il più pericoloso veicolo di contagio. Il governo e le amministrazioni lo… - ChiaraColosimo : Il #trasportopubblico locale si conferma come il più pericoloso veicolo di contagio. Il governo e le amministrazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prende Roma, prende a pugni donna per derubarla, in casa nascondeva droga e pistola finta: arrestato Il Messaggero Roma, prende a pugni donna per derubarla. In casa droga e una pistola finta: arrestato

Un 31enne romeno è stato arrestato dalla polizia domenica sera per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per tentata ... Roma, ecco i nuovi cestini Ama per il centro storico: addio buste di plastica

serviranno per fare una prova e se supereranno i test prenderanno il posto dei vecchi in tutto il centro». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Anni fa dopo l’innalzamento dei ... Un 31enne romeno è stato arrestato dalla polizia domenica sera per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per tentata ...serviranno per fare una prova e se supereranno i test prenderanno il posto dei vecchi in tutto il centro». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Anni fa dopo l’innalzamento dei ...