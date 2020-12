Roma Metropolitane | dipendenti a rischio stipendio | sciopero di tre giorni

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 dicembre 2020) I lavoratori discendono in piazza. Tredi mobilitazione, dal 16 al 19 dicembre, proclamati dai sindacati Filt Cgile Lazio, Fit Cisl Lazio e Uiltrasporti Lazio perché gli stipendi di dicembre e tredicesima sono a, mentre i compensi di novembre sono stati erogati solo in parte. La municipalizzata, incaricata di progettare nuove linee e ammodernare quelle esistenti, è in liquidazione da un anno e nelle scorse settimane è stata oggetto di un secondo pignoramento per un valore complessivo di 19 milioni di euro. Debiti che dovrebbe coprire il Comune di, ma in Campidoglio per ora tutto tace. “L’azienda scivola verso il fallimento”, avevano scritto in una nota congiunta i sindacati di categoria neiscorsi, che ora lanciano ...