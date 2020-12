Roma | la sinistra si spacca su M5S e Raggi +Europa abbandona il tavolo della coalizione

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 dicembre 2020) Non bastavano le ambasce nazionali. A rendere più cupa l’aria che sovrasta la maggioranza di governo occorreva anche il rincalzo capitolino. Il dossiersuccessione a Virginiasi fa ogni giorno più spinoso per la. Solo poche ore fa un tweet di BenedettoVedova ha impietosamente evidenziato leture. «– vi si legge – sospende la partecipazione aldel centroper. Il Pd faccia chiarezza: se persegue una alleanza con il M5S, con o senza, noi non ci saremo». Il Pd attende la sentenza sullaLaè divisa in tre parti. La prima – Leu e SI – è per l’accordo ...