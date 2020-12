Roma: “La Mia Città è un Giardino” trasforma Monteverde (Di martedì 15 dicembre 2020) Con “La Mia Città è un Giardino” il mercato Romano di Monteverde si trasforma in un giardino di arte e di riflessioni collettive Spazi pubblici e mercati rionali riprendono vita grazie all’iniziativa “La Mia Città è un Giardino”, programma triennale di animazione artistica e arte pubblica, la cui prima edizione avrà luogo nel quartiere Monteverde il prossimo sabato 19 dicembre 2020, dalle ore 09.00, presso il Mercato De Calvi.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Con “La Miaè unil mercatono disiin un giardino di arte e di riflessioni collettive Spazi pubblici e mercati rionali riprendono vita grazie all’iniziativa “La Miaè un, programma triennale di animazione artistica e arte pubblica, la cui prima edizione avrà luogo nel quartiereil prossimo sabato 19 dicembre 2020, dalle ore 09.00, presso il Mercato De Calvi.… L'articolo Corriere Nazionale.

EdDzeko : Questa lettera mi ha reso ancora più orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e di aver raggiunto un simbolo d… - OfficialASRoma : ?? “Voglio ringraziarti per avere segnato questi 111 gol con la Roma. Gli stessi realizzati da mio padre Amedeo, ne… - rubio_chef : Ho deciso: domani andrò in giro per Roma a tira’ gli spicci ai morti de fame che incontrerò in giro. Sto co’ la Pan… - dndenyds : RT @EdDzeko: Questa lettera mi ha reso ancora più orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e di aver raggiunto un simbolo della nostra… - InfoAtac : #info #atac METRO C ?? Dal 7.12 al 10.1.2021, METRO C attiva sino alle h 23.30 ???Sospesi bus navetta MC/MC3 ??dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma “La : “Felici di ritirare Premio Minerva dedicato alle aziende che valorizzano il ruolo delle donne†Yahoo Notizie