Roma, infortunio Zaniolo: visita di controllo ok a Villa Stuart (Di martedì 15 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo si è recato a Villa Stuart per sostenere una visita di controllo Prosegue bene il recupero dall'infortunio al ginocchio di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma si è recato questa mattina a Villa Stuart per sottoporsi a una visita di controllo. Risonanza magnetica che ha dato esito positivo, con il recupero del giovane giallorosso che sta procedendo bene. In questi giorni, Zaniolo si sta allenando a Trigoria per potenziare i muscoli delle gambe, sotto la supervisione a distanza, via Skype, del professor Fink.

